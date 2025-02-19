За словами Паліси, подібні контракти планують розробити й для інших категорій.

В Офісі президента України вважають, що у країні достатньо людського потенціалу, щоб поповнити ЗСУ, але є нюанс - влада не має за мету заповнити всі вакантні посади в армії.

Про це ТСН розповів екскомбриг 93 ОМБр ЗСУ, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Зокрема, він прокоментував інформацію про те, що у мобільний застосунок "Резерв+" за тиждень надійшло понад 10 тисяч звернень щодо "Контракту 18-24".

"Це за кілька днів в принципі непоганий результат. Але "Контракт 18-24" - не завершення реформи рекрутингової системи, а швидше початок. Тому, що цей контракт - перша стадія, в якій ми даємо можливість молодим людям на добровільній основі приєднатися до Збройних сил України. На цьому етапі - це пілотний проєкт, до якого залучені поки що лише шість бригад", - сказав посадовець.

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Він уточнив, що йдеться за одну бригаду морської піхоти, одну - ДШВ та чотири бригади у підрозділах Сухопутних військ.

Також Паліса відповів на питання, чи вистачить у держави грошей на виплати таким контрактникам.

"Коли стоїть питання власне існування держави, як такої, думаю питання ресурсів не повинно в цьому місці стояти… Воно повинно бути першочерговим", - сказав він.

Окрім того, Паліса відповів, чи достатньо потенціалу молоді віком від 18 до 24 років, щоб заповнити ЗСУ. Зокрема, відомо є потенціал у 800 000 осіб відповідного віку. Він наголосив:

"Очевидно що це більш ніж достатньо, але це не значить що ми хочемо заповнити категорією 18- 24 всі вакантні посади в Збройних Силах. Цей контракт дає можливість людям, які не підлягають мобілізації за своїм власним бажанням стати до лав ЗСУ. Подібний контракт буде розроблений й для інших категорій…".

Спецконтракти для молоді - останні новини

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса сказав, що у впровадження програми "Контракт 18-24" станом на сьогодні залучено 6 бригад - чотири сухопутних, по одній десантно-штурмовій та морської піхоти. Така кількість дозволить проаналізувати процес: як людина потрапляє до військової частини, отримує фінансове та матеріальне забезпечення, проходить підготовку та в яких умовах служить. Це тестовий період, під час якого можна буде усунути недоліки.

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