Мова йде про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі, мера Миколаєва вже викликали до НАБУ.

Детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП викрили корупційну схему, через яку громаді Миколаєва завдано збитків майже на 27 мільйонів гривень. На розкраданні попалися посадовці Миколаївщини.

Як повідомляє прес-центр НАБУ, йдеться про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Учасниками схеми слідство наразі вважає вісім осіб:

заступника Миколаївського міського голови;

першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради;

директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Слідство припускає, що заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України: його затримано у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні.

Мера Миколаєва також повісткою викликано до НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.

Читайте такожУкраїнці найбільше довіряють армії, волонтерам та церкві - опитуванняВ НАБУ повідомили, що у 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві. Як встановило слідство, заступник Миколаївського голови та перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із шістьома особами - директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи.

Однак, як засвідчила експертиза, роботи проведено за завищеними цінами, в результаті чого завдано понад 26,8 мільйона гривень збитків місцевій громаді.

За даними НАБУ, посадовців Миколаївської міськради та двох керівників приватних компаній затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Решті осіб повідомлено про підозру.

Всім вісьмом учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини вчинення злочину.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що суд відправив під варту сімох членів Нацкорпусу, яких підозрюють у рекеті.

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Автор: Тетяна Герасименко