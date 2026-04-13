В окупованій Ялті росіяни руйнують відомий туристичний об’єкт

Замість доступного морського транспорту кримчани отримають розважальний заклад з азартними іграми.

В окупованій Ялті розпочався демонтаж будівлі морського вокзалу. Роботи проводять структури, пов’язані з російським бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, якого вважають одним із наближених до президента РФ Володимира Путіна.

Як зазначає Центр національного опору, морський вокзал раніше був однією з важливих архітектурних і туристичних пам'яток міста. На опублікованих фотографіях видно, що значна частина конструкцій вже демонтована, а на місці ведуться активні будівельні роботи.

Згідно із публікацією, мешканці Ялти неодноразово виступали проти цього будівництва. Люди вимагали від окупаційної адміністрації відновити нормальну роботу морського вокзалу та повноцінне пасажирське сполучення, яке за роки окупації фактично занепало. Однак інтереси "гаманця Путіна" виявилися важливішими за потреби містян: замість доступного морського транспорту кримчани отримають гральний розважальний об’єкт.

Ідея будівництва гральної зони в Криму виникла ще в 2019 році, коли її планували створити в селищі Кацивелі. Основним інвестором була компанія, пов’язана з Аркадієм Ротенбергом. У липні 2024 року Держдума і Рада Федерації прийняли закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт. Так, було дозволено розміщення гральних закладів (казино), розкішних готелів, спа-комплексів і ресторанів, а також іншої розважальної інфраструктури.

Повідомляється, що проєкт реалізується в рамках так званої реконструкції території. При цьому фактично відбувається знищення існуючої будівлі з подальшою перебудовою ділянки під нові цілі.

У ЦНС зазначають, що подібні проекти часто реалізуються без урахування історичної та культурної цінності об'єктів, а також без прозорих процедур узгодження. На місці працює важка техніка, ведеться демонтаж конструкцій, а територія частково огороджена.

Раніше морський вокзал використовувався як елемент портової інфраструктури і вважався частиною історичного вигляду Ялти.

Злочини росіян на окупованих територіях України

Слід зазначити, що росіяни продовжують знищувати відомі об'єкти на тимчасово окупованих територіях: у березні на набережній Алушти вони розпочали демонтаж ротонди. Хоча спочатку вони обіцяли відреставрувати символ міста з багаторічною історією.

Також окупанти викрали з Херсонського художнього музею три картини відомого художника-мариніста Івана Айвазовського. Це не єдині викрадені росіянами картини – полювання на картини Айвазовського окупанти влаштували на всіх окупованих територіях України.

