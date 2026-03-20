Росіяни зносять знамениту споруду в окупованому Криму

Спочатку символ міста обіцяли реставрувати.

Російські загарбники продовжують знищувати відомі обʼєкти на тимчасово окупованих територіях. В Криму росіяни зносять напів ротонду на набережній Алушти.

Про це розповідається у Телеграм-каналі "Кримський вітер". Спочатку окупанти обіцяли відреставрувати символ міста з багаторічною історією. Вартість проєкту становила майже 10 млн російських рублів.

"Влада" окупованого півострова хотіла повернути напис "Громадяни СРСР мають право на відпочинок", який донедавна був замінений на лаконічний "Алушта – курорт".

Ремонтувати споруду почали з місяць тому. Але згодом загарбники вирішили просто її знищити.

"Сьогодні раптово приїхав екскаватор і почав трощити об'єкт культурної спадщини", – йдеться в повідомленні.

У так званій "адміністрації" окупованої Алушти заявили, що памʼятку 1951 року зносять через "аварійний стан". Там кажуть, що згодом відтворять об'єкт за історичними кресленнями.

Як живе Крим під окупацією

Кримський півострів перебуває під російською окупацією вже 12 років. Місцеві скаржаться на нестерпні умови життя.

Зокрема, окупанти обмежують роботу різних месенджерів – імовірно, щоб люди не мали доступу до різних джерел інформації. Крім того, півострів стикається з гострим дефіцитом води. Є проблеми і з паливом.

Ба більше, у 2025 році активізувалися переслідування кримських жінок. Їм окупанти інкримінують звинувачення в "тероризмі".

