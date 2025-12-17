Альянсу потрібно виготовити "мільйони" дешевих донів-камікадзе.

НАТО необхідно виробити "мільйони" дешевих дронів-камікадзе, якщо європейські держави хочуть мати шанс захистити свої кордони та перемогти у війні з Росією та Китаєм. Як пише The Times, про це сказав заступник командира 413-го полку безпілотних систем України Олександр Войтко, якого запросили до Фінляндії для консультування високопоставлених британських, фінських і американських чиновників НАТО.

За його словами, зараз для знищення одного російського бойового танка можуть знадобитися "десятки" дронів, а для перехоплення хвиль пікіруючих бомбардувальників у повітрі потрібно набагато більше. Інші українські військові заявили, що європейські солдати мають бути навчені збірці та обслуговуванню дронів так само добре, як і стрільбі з автоматів.

Войтко зазначив, що кількість дронів, що літають над "кілл-зоною" України - лінією фронту завширшки 30 км - за рік подвоїлася:

"Швидкість інновацій дуже висока. На початку вторгнення у нас були тільки невеликі квадрокоптери. Тепер у нас є всі типи: камікадзе, бомбардувальники, ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance - збирання та оброблення розвідданих) із фіксованим крилом, дрони середньої дальності, дрони дальньої дії, наземні робототехнічні системи".

Він зазначив, що тисячі дронів управляються за допомогою ультратонких оптоволоконних кабелів, що запобігає їхнім GPS-перешкодам. Їх можна знищити тільки за допомогою дробовиків за секунди до удару або перерізавши їхні дротяні троси в польоті.

На запитання, які уроки НАТО має винести з досвіду війни з Росією, Войтко відповів: "Моя порада - мати багато дронів. Не купуйте кілька дорогих дронів, а придбайте багато досить дешевих. Один дрон може знищити танк, але для цього можуть знадобитися десятки. Якщо йдеться про невеликі дрони-камікадзе, їх слід виробляти стільки ж, скільки куль. Мільйони".

Войтко також додав, що вважає Китай "більш небезпечним ворогом, ніж Росія", оскільки в цій країні "більше населення і більше дронів".

Раніше бригадний генерал Кріс Джент, британський голова робочої групи НАТО з інновацій на східному фланзі, стверджував, що альянс не відстає від України, а "лідирує" в галузі бойових дронів. Він сказав, що країни НАТО навчилися інтегрувати найважливіші аспекти технологій, випробуваних Україною, у свої власні системи оборони.

Джент сказав, що накопичення безпілотних літальних апаратів, як для наступальних, так і для оборонних цілей, є "однією з найбільших проблем, що стоять перед країнами", оскільки кожна країна має свою власну промислову стратегію. НАТО закуповує дуже мало власного обладнання, і це навантаження лягає на окремі держави-члени.

Водночас він наголосив, що Альянс може надати платформу для компаній, щоб продемонструвати, які технології та інновації доступні країнам-членам альянсу.

Як пише WSJ, європейські чиновники у сфері безпеки зараз регулярно закликають громадськість готуватися до потенційної війни з Росією - заява, яка здавалася немислимою ще десятиліття тому.

При цьому в Європі бояться укладення невигідної угоди щодо України, яка послабить Київ, оскільки вважають, що угода, вигідна Москві, ризикує спровокувати більш масштабну війну, яка може охопити весь континент.

