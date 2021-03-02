Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не підтримує ідею легалізації в Україні короткоствольної вогнепальної зброї.
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Очільник МВС зауважив, що деякі громадяни мають короткоствольну зброю і гранати.
"Всім чомусь хочеться мати короткоствольну зброю, але все потім обурюються, що несподівано на вході в магазин хтось когось застрелив в голову в результаті конфлікту. А ви уявіть, що ми опинимося в перехідному світі, коли будь-який громадянин, який не залежно від своєї особистої ситуації і психіки, матиме можливість володіти короткоствольною зброєю. Я проти", - заявив Аваков.
Він уточнив, що підтримує володіння громадянами мисливською або спортивною зброєю, "якщо у них все в порядку з головою і з іншими ситуаціями".
"Що стосується короткоствольної зброї – нею повинні володіти виключно працівники правоохоронних органів", - сказав Аваков.
Легалізація зброї в Україні
- У парламенті зареєстровано два законопроекти про легалізацію зброї і боєприпасів.
- 20 січня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про оборот цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї (№4335).
- 1 березня начальник Національної поліції України Ігор Клименко через виявлені порушення розформував підрозділ контролю за оборотом зброї.
- Понад півроку працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції проводили заходи з перевірки роботи підрозділів контролю за оборотом зброї та виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання і носіння дозволених видів зброї. Є інформація про понад 2 тисячі випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, з використанням підроблених документів. Викрито 9 співробітників поліції, які організували і брали участь у корупційній схемі. Серед них - чиновники Центрального апарату Нацполіції і працівники в регіонах.
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