В Україні з 8 по 24 січня включно запроваджено посилені карантинні обмеження.

Заклади сфери культури зможуть відновити роботу, як тільки Україна повернеться до адаптивного карантину.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Обговорили з Прем’єр-Міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року. Прем’єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати", - повідомив Ткаченко.

За його словами, питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни.

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"У будь-якому випадку обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати і планувати свою діяльність", - запевнив міністр.

Локдаун в Україні:

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень з собою).

Під час локдауну не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працює громадський транспорт.

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Автор: Катерина Лиманська