Серед лідерів очікувано опинилися столичні маршрутки.

"Лідером" за кількістю порушень карантину в Києві є громадський транспорт, зокрема маршрутки.

Про це заявив глава Управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан В ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, щоденний моніторинг проводять 20 мобільних груп за участю Нацполіції, райдержадміністрацій та муніципальної охорони.

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"У топі порушників опиняється транспорт, насамперед маршрутні таксі та громадський транспорт, де в годину пік при такому скупченні людей неможливо дотримуватися дистанції. Неможливо, тому що це не контролюється з боку суб'єктів, які здійснюють перевезення", - сказав Рубан.

Орган, який видає маршрутникам ліцензії, на його думку, не контролює дотримання правил.

"Другий день ми призупиняємо маршрути, роботу, але досі контролю з боку "Укртрансбезпеки" не було ніякого, щодня складається від 30 до 40 адмінпротоколів на рівні 17-34 тисяч гривень на перевізників", - сказав він.

Локдаун у Києві: що було раніше

Київ з 23 березня перебуває в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема-транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

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Автор: Юрій Годован