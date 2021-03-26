За словами міського голови, заява Асоціації перевізників про намір звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток є маніпуляцією.

Київський міський голова Віталій Кличко нагадав, що столична влада останні шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи заяви приватних перевізників про намір підняти в столиці тарифи на проїзд.

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Мер столиці наголосив, що існує процедура затвердження нових тарифів, відповідно до якої приватні перевізники готують обґрунтування і попереджають за 7 днів організатора перевезень (Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації) і пасажирів.

«Обґрунтованість тарифу перевіряють контролювальні органи. В тому числі і Антимонопольний комітет», - сказав міський голова.

За словами Кличка, заява Асоціації перевізників про намір звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток є маніпуляцією.

«Маршрутки - це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати, працювати їм чи ні. Я розумію, що зараз складно всьому бізнесу. Криза зачепила всі його сфери. Але шантажувати людей і міську владу - це неприйнятно» - наголосив Кличко.

Мер вчергове закликав киян за можливості залишатися вдома.

«Із запровадженням суворих обмежень ми бачимо, які черги на зупинках громадського транспорту. Ті, кому не треба їхати на роботу чи у невідкладних справах, залишайтеся вдома. Не користуйтеся громадським транспортом! Дайте можливість доїхати на роботу тим киянам, які забезпечують діяльність критично важливих сфер міста. Бо, виходить, що в нас локдаун, зачинені заклади, установи - а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?» - наголосив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні увесь громадський комунальний транспорт працює на маршрутах. Із наземного транспорту це – 1 тис. 131 одиниця рухомого складу - тролейбуси, автобуси, трамваї. Працює і метрополітен.

«Але підкреслю: транспорт не зупиняли виключно для того, щоб пасажири, яким потрібно їхати на роботу, які працюють в сферах життєзабезпечення міста, могли на неї дістатися», - додав Кличко.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину щодо перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

Відсьогодні, 26 березня, громадський транспорт Києва зможе перевозити більше пасажирів.

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Автор: Інна Андаліцька