Дитячі садки в столиці закрили 5 квітня через посилення карантину.

Дитячі садки в Києві відкриються не раніше 10 травня.

Про це РБК-Україна розповіли співробітники кількох дитячих садків столиці, які вже отримали інформацію від начальства.

"Ми вже сьогодні отримали інструкцію. Ми відкриємося не раніше 10 травня. Поки що сидимо, ну а що робити", - розповіла одна зі співробітниць дошкільного закладу Голосіївського району.

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За даними видання, джерело з управління освітою Голосіївської ОДА розповіло, що прозвучала навіть дата 7 червня. Це пояснюється тим, що в дошкільних установах чекають вакцину для співробітників, а вона прибуде не раніше 20 травня.

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Автор: Катерина Лиманська