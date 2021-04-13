Дитячі садки в Києві відкриються не раніше 10 травня.
Про це РБК-Україна розповіли співробітники кількох дитячих садків столиці, які вже отримали інформацію від начальства.
"Ми вже сьогодні отримали інструкцію. Ми відкриємося не раніше 10 травня. Поки що сидимо, ну а що робити", - розповіла одна зі співробітниць дошкільного закладу Голосіївського району.
Читайте такожТенденції до поліпшення немає: озвучено прогноз щодо локдауну в Києві
За даними видання, джерело з управління освітою Голосіївської ОДА розповіло, що прозвучала навіть дата 7 червня. Це пояснюється тим, що в дошкільних установах чекають вакцину для співробітників, а вона прибуде не раніше 20 травня.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Рішення про подальшу долю локдауна в Києві буде прийнято 14 квітня-Кличко
- Кличко пояснив, для чого потрібен локдаун по всій країні
- Стало відомо, чи вплине локдаун у Києві на роботу Верховної Ради
- Київ скоро може вийти з "червоної" зони: у ВР заявили про позитивну динаміку
- ЗМІ дізналися, чим харчуються нардепи в умовах закритої їдальні Ради (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram