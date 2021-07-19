Максим Кривош скаржиться на несправедливе ставлення людей до інших людей та безпритульних тварин.

Захопивши мікроавтобус з пасажирами у Луцьку у 2020 році, 45-річний луцький терорист Максим Кривош домагався справедливості, зокрема щодо безпритульних тварин.

Про це заявив він сам в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН:

Було прийнято рішення влаштувати акцію протесту. Несправедливість, точніше бажання справедливості, було основним мотивом.

Кривош скаржиться на несправедливість у відносинах між людьми - поки, за його словами, в'язниці переповнені "бомжами і наркоманами", ті, хто "дійсно грабує, вбиває, краде по-серйозному", знаходяться на волі.

Щоб зрозуміти - треба вникнути в текст моїх вимог, в імена, які там фігурують. Навіть правоохоронці згодні, що один з них вкрав та награбував більше, ніж всі, хто перебувають за гратами в Україні.

Крім того, Кривош називає "абсолютною несправедливістю" ставлення людей до тварин, а фільм "Земляни", який на його вимогу закликав дивитися президент Володимир Зеленський - алюзією на таке ставлення.

Фільм "Земляни" - про терористів та заручників, перші - люди, другі - інші види тварин. Взяти у заручники, звільнити - знаковий жест. Я закликав, щоб земляни звільняли "заручників".

Що відомо про "Луцького терориста"?

21 липня 2020 року озброєний Кривош захопив у Луцьку рейсовий автобус з 12 пасажирами і водієм. Близько 22:00 він звільнив усіх заручників і здався силовикам.

Виявилося, що він був двічі судимий і перебував на психіатричному обліку.

Зараз його справу розглядає суд, а сам він знаходиться в СІЗО. Кривошу закидають цілий "букет" кримінальних правопорушень: захоплення заручників, вчинення теракту, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, незаконне поводження зі зброєю, примус працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків, незаконне заволодіння транспортним засобом та посягання на життя правоохоронців.

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Автор: Станислав Кожемякин