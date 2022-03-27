Для нього вже знайшли приміщення.

Луганський державний медичний університет у зв'язку з бойовими діями переїхав з міста Рубіжне на Рівненщину.

Про це у Facebook повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Для нього вже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі - в обласному центрі. Приймаємо і перших студентів. Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Наразі навчання триватиме в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області", - зазначив він.

Коваль додав, що відкриття вищого навчального закладу на Рівненщині дасть можливість впроваджувати сучасні методи діагностики та лікування на базі практичних закладів охорони здоров'я області, а також брати безпосередню участь у розробці, патентуванні та впровадженні досягнень лікарів області в роботу практичної медицини.

"Галузь охорони здоров'я області переходить з практичної в науково-практичну площину", - підкреслив він.

Раніше, у 2014 році ДЗ "Луганський державний медичний університет" було евакуйовано до Рубіжного з Луганська у зв'язку з проведенням операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок ракетних обстрілів Росії постраждали корпуси Харківського національного університету імені В. Каразіна.

А в Чернігові під обстріл потрапив Національний університет "Чернігівська Політехніка".

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