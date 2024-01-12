За підписання контракту планують одноразово виплачувати 50 тисяч гривень.

Жителям Львівської територіальної громади, які підпишуть контракт з Десантно-штурмовими військами чи морською піхотою, одноразово виплатять по 50 тисяч гривень.

Як заявив міський голова Львова Андрій Садовий, відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконкому.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", - повідомив мер.

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За інформацією міськради, Садовий заявив, що, незважаючи на велику кількість проблем у місті та в країні, у першу чергу потрібно думати про тих, хто на передовій.

"Нема сьогодні іншого пріоритету, крім захисту суверенітету нашої держави. Тож, якщо є дівчата і хлопці, які мають намір стати добровольцями в конктретних військах, маємо їх підтримати. Це те найменше, що можемо зробити", – підкреслив мер.

За словами начальника Галицько-Франківського Центру комплектування Львова, полковника Сергія Кучинського, ці війська мають специфічні завдання – "проламувати" оборону ворога.

"Тож, якщо туди люди приходитимуть самі, усвідомлено, то від міста така мотивація є дуже важлива. Ми не очікуємо одразу великих результатів, але це вже щось", – сказав він.

Представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець теж наголосив на тому, що "усі засоби, які дозволяють належним чином комплектувати сили мотивованими людьми – це прекрасно і такі ініціативи від міста є добрими".

Також зазначається, що управління соцзахисту Львівської міськради вже працює над порядком надання одноразової виплати, і на найближчому пленарному засіданні сесії це питання розглянуть депутати.

Одноразова виплата одеситам, які вирішили мобілізуватись

Наприкінці листопада Одеська міська рада ухвалила рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги у розмірі 20 тисяч гривень кожному мобілізованому до лав Збройних сил України.

Перелік документів, які мають надати мобілізовані для отримання допомоги, мали визначити міська влада та військові.

Посилення мобілізаційних заходів: ситуація з ухваленням законопроекту

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч громадян України. Згодом Кабмін подав до парламенту законопроект про мобілізацію, в якому передбачається посилення мобілізаційних заходів. Однак в документі є багато спірних моментів.

11 січня уряд проголосував за відкликання законопроекту. Цього ж дня з'явилася інформація, що Міністерство оборони підготувало нову редакцію проекту закону про мобілізацію.

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