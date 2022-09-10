Жінці, яка пішла на співпрацю з РФ через свої проросійські погляди, повідомили про підозру у держзраді.

На одному з підприємств ракетно-космічної галузі Служба безпеки України викрила зрадницю, яка передавала РФ оборонні розробки і коригувала обстріли.

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, контррозвідники викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі Дніпра на співпраці зі спецслужбами РФ.

За його словами, жінка передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України.

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Крім того, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

"Зрадниця – 62-річна місцева мешканка. Вона пішла на співпрацю з РФ через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу "руського міра" на Дніпропетровщину, і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах", - розповів Дехтяренко.

За даними СБУ, контактною особою жінки був кадровий співробітник ФСБ РФ, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування.

Наразі слідчі повідомили жінці про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

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