Серед його замовників були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу "Russia today".

Бізнесмен зі Львова в обхід міжнародних торговельних обмежень постачав до Росії "Роллс-Ройси" та "Майбахи".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту підсанкційних автомобілів преміум-класу до Росії.

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"До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес", - йдеться у повідомленні і зауважується, що він скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з російського ринку.

Зокрема, чоловік налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.

"Серед замовників підсанкційної продукції були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу "Russia today", - наголосили у СБУ.

Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

"Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії", - розповіли у спецслужбі.

Крім того, чоловік подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові було виявлено: 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у "схемі", а також фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, понад 50 нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже 30 земельних ділянок і понад 40 елітних автомобілів.

Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення); ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).

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