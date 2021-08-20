Наразі їх термін дії становить півроку.

Міністр охорони здоров'я Олег Ляшко розповів, чи планують продовжувати термін COVID-сертифікатів Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" та їхнє взаємне визнання з Євросоюзом.

"Наразі це питання вивчається. Поки що ВООЗ не рекомендує вводити бустерну дозу. Але рішення, чи продовжувати термін дії сертифікату до 12 місяців (наразі 6 місяців - УНІАН), ми приймемо найближчим часом і про це обов'язково прокомунікуємо", - сказав Ляшко.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Минулої доби 129 тис. 027 українців було щеплено проти коронавірусної інфекції.

З них отримали першу дозу 57 тис. 497 осіб, другу - 71 тис. 530. Щеплення проводили 870 мобільних бригад з імунізації, 2 тис. 759 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації населення.

Автор: Леся Лещенко