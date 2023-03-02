Вони вже почали відновлювати систему постачання.

Американська мережа закладів швидкого харчування McDonald's відновить роботу ресторанів у Дніпрі та Одесі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці McDonald's у соціальній мережі Facebook. "Понад усе ми хочемо бачити, як ви смакуєте улюблені страви, ділитеся ними з друзями та щиро посміхаєтеся. Саме тому ми плануємо відновити роботу деяких ресторанів у південній і східній частинах країни, зокрема в містах Одеса та Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що вони вже почали відновлювати систему постачання і ретельно слідкують за безпековою ситуацією. Дати відкриття обіцяють анонсувати у мережі.

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Макдональдз в Україні

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгення мережа припинила свою работу в Україні і заявила, що не буде відкривати ресторани до кінця війни.

Однак вже на початку серпня стало відомо, що вони відновлять роботу у низці міст. У МЗС тоді назвали це дуже важливим сигналом для міжнародного бізнесу про те, що в Україні можна працювати навіть під час війни.

Спочатку McDonald's повернувся до Києва, а згодом до Львова, Тернополя, Хмельницького, Рівного, Вінниці, Житомира, Івано-Франківська і ще низки міст.

Водночас корпорація припинила свою роботу у Росії у Білорусі.

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