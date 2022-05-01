Початок евакуації людей, які перебувають не на "Азовсталі", а в інших районах міста, відбудеться 2 травня о 8:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Евакуацію з Маріуполя мирного населення, яке перебуває не на "Азовсталі", а в інших районах міста, перенесено на завтра, 2 травня.

Про це повідомила у Telegram Маріупольська міська рада.

Зазначається, що сьогодні в Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату "Азовсталь". "Більше інформації буде згодом. Віримо та чекаємо на повернення людей на підконтрольну Україні територію", - наголошує влада.

Водночас "з урахуванням безпеки" евакуацію мирного населення Маріуполя з інших районів міста перенесено на понеділок, 2 травня. Початок евакуації о 8:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 травня, почалась евакуація цивільного населення, яке перебувало у сховищі підприємства "Азовсталь" у Маріуполі.

"Перша група приблизно зі 100 осіб вже йде на підконтрольну територію. Будемо завтра зустрічати їх у Запоріжжі. Спасибі нашій команді! Зараз вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією інших цивільних з території заводу", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Конвой для евакуації мирних жителів стартував 29 квітня, пройшов близько 230 кілометрів і прибув на завод у Маріуполі вранці в суботу за місцевим часом, розповіли в Червоному Хресті.

Окрім того, в Маріупольській міськраді заявили, що сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

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