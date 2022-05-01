До цього окупанти два дні дотримувалися режиму припинення вогню.

Окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі, щойно там завершилася евакуація частини українців.

Про це в ефірі телемарафону розповів командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, який зараз перебуває у Маріуполі, пише "Громадське".

За словами командира, росіяни знову б'ють по заводу з усіх видів зброї.

До цього вони два дні дотримувалися режиму припинення вогню.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, почалася евакуація цивільного населення, яке перебувало у сховищі підприємства "Азовсталь" у Маріуполі.

"Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб вже йде на підконтрольну територію. Будемо завтра зустрічати їх у Запоріжжі. Спасибі нашій команді! Зараз вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією інших цивільних з території заводу", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Конвой для евакуації мирних жителів стартував 29 квітня, пройшов близько 230 кілометрів і прибув на завод у Маріуполі вранці в суботу за місцевим часом, розповіли в Червоному Хресті.

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, операція з евакуації цивільних людей з "Азовсталі" продовжується.

Полк спецпризначення Національної гвардії "Азов" показав унікальні кадри операції з порятунку людей в окупованому росіянами Маріуполі.

На понеділок, 2 травня, заплановано евакуацію жителів, які перебувають не на "Азовсталі", а в інших районах міста.

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