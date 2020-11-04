Антон Геращенко розповів, що військовому пропонували "співпрацю": заявити, що у загибелі журналіста винна Україна і вийти на волю.

Звільненого з італійської в’язниці українського нацгвардійця Віталія Марківа хотіли зробити винним з подачі російських пропагандистів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив журналістам.

Як тільки на Донбасі загинув італійський журналіст Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року, усі російські ЗМІ заявили, що в цьому винна Україна, а "після того якісь люди, яких ми не знаємо, почали інформувати італійські спецслужби, що Марків, який мав італійське громадянство і часто бував в Італії у справах, причетний до цього вбивства", - заявив Геращенко.

Хоча, за його словами, "фактично його вина була лише в тому, що він перебував на горі Карачун за 2 кілометри від місця загибелі Рокеллі".

"Після цього італійці стали прослуховувати його телефони, телефони його родини, а коли його затримали, і це мені Віталій розповідав сам, йому пропонували італійські представники юстиції казати, що в убивстві Рокеллі винна Україна, за це вони обіцяли його відпустити. Проте Марків відмовився від такої співпраці, відмовився називати Україну державою, де вбивають журналістів", - наголосив Геращенко.

На його переконання, "російська пропаганда робила все, щоб на прикладі загибелі Рокеллі показати, що українські військовослужбовці - це нелюди, які вбивають журналістів".

Справа Марківа

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

3 листопада 2020 року апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Віталій Марків прилетів до Києва.

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Автор: Дмитро Хилюк