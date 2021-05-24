Жертвами одного з найактивніших вулканів світу стали не менше 15 людей.

Серед тисяч евакуйованих до Конго через виверження вулкана Ньірагонго опинилися українські миротворці. Вони розповіли, що зараз відбувається у Гомі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що на базі українських миротворців проводили термінову евакуацію.

За словами військових, після виверження вулкана почалися потужні землетруси.

«Добряче чутно поштовхи... Відомо, що є ще одна тріщина», – розповів один з миротворців, зазначивши про готовність до другої хвилі та нової евакуації.

Читайте такожЛава насувається: жителі Конго тікають від потужного виверження вулкана (фоторепортаж)Жертвами одного з найактивніших вулканів світу стали не менше 15 осіб. І цифра неповна, адже поки немає даних з найвіддаленіших регіонів.

Вулкан Ньірагонго

Вулкан розташований в 10 км від Гоми.

Минулого разу він вивергався у 2002 році, тоді загинули 250 осіб, та 120 тисяч залишилися без даху над головою.

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Автор: Катерина Шварц