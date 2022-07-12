Захар Палантін погано висловився про українських військових, за що йому присудили штраф у розмірі 178,5 тисячі гривень.

Мажор з Кривого Рогу, який у березні цього року назвав ЗСУ "гарматним м'ясом", продає свою іномарку. Судячи з усього, 22-річному Захару Палантіну не вистачило грошей, щоб сплатити штраф, який йому присудили за образу військових.

Машина мажора з'явилася на сайті Auro-RIA, однак на фото в оголошенні не був вказаний номер авто.

Зараз оголошення про продаж іномарки видалено, але раніше там був вказаний VIN-код. У відкритих базах даних зазначено, що даний VIN-код присвоєно автівці Прилентіна.

За свою машину мажор хотів отримати 7 тисяч 800 доларів (близько 230 тисяч гривень за курсом на 12 липня). Судячи з усього, такі гроші потрібні Прилентіну не просто так. Не так давно йому присудили штраф у розмірі 178 тисяч грн, а тепер йому доведеться розлучитися з великою сумою через свій скандальний вчинок.

Скандал з мажором з Кривого Рогу: що відомо

26 березня в мережі з'явилося відео, на якому мажор заявляв, що не допомагає українським військовим ні грошима, ні гуманітаркою. Також він назвав українських захисників "гарматним м'ясо " і бажав смерті їм іта їхнім матерям.

27 березня 22-річного Захара Прилентіна затримали. Він публічно вибачився і навіть заявив, що готовий стати на захист країни від агресора.

2 липня стало відомо, що суд зобов'язав блогера-мажора з Кривого Рогу, який бажав смерті українським військовим, виплатити штраф у розмірі 178,5 тис.грн.

Таке рішення було прийнято після того, як підозрюваний уклав угоду про визнання провини. Після винесення рішення 22-річного Палантина звільнили з-під варти.