Також мажор заявив, що готовий стати на захист країни від агресора.

У Дніпропетровській області затримали мажора Захара Палантіна, який напередодні обізвав українських військовослужбовців "гарматним м'ясом".

Він публічно попросив вибачення, повідомляє телеграм-канал "ХД Дніпро".

"Хочу звернутися до всіх, хто захищає нашу Батьківщину. Хочу сказати, що в корені був неправий, по дурості дуже сильно образив військовослужбовця на посту. Готовий понести відповідальність за свої слова, вчинки. Нікого не звинувачую, ніхто більше мені не допомагав... Тому перепрошую, щиро прощу вибачення, прошу мене пробачити", - сказав він.

На затриманого Палантіна повісили номерний знак автомобіля, на якому він розсікав по місту.

Також мажор заявив, що готовий стати на захист країни від агресора.

Нагадаємо, 26 березня у мережі з'явилося відео, на якому мажор заявляв, що не допомагає українському війську ні грошима, ні гуманітаркою. Також він назвав українських захисників "гарматним м'ясом", бажав смерті їм та їхнім матерям.

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