Попереду організація процесу експонування.

Меч Петра Сагайдачного привезуть в Україну для експонування з нагоди вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана. Його зможуть оглянути всі охочі.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Рішення про привезення меча Петра Сагайдачного в Україну вже усно погодив міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський. Попереду організація цього процесу.

Наразі меч Сагайдачного знаходиться у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові (Польща). У 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив цей меч Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.

Репліку меча можна побачити у львівському музеї "Львів Стародавній".

Меч виготовлено зі сталі, золота, срібла, оздоблено діамантами та написом VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum ("Владислав (у дар) Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа"). Крім того, на захисному щитку гарди відтворено сцену з біблійної притчі про суд царя Соломона.

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