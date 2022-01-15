Раніше звідти привезли оригінал Конституції Орлика.

Дослідники Державного королівського архіву Швеції, звідки раніше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, знайшли його печатку.

Про це розповів український історик Тарас Чухлібманцер на своїй сторінці у Facebook.

"Фантастична історична знахідка - на свята у Швеції віднайдено особисту печатку гетьмана Орлика! За допомогою наших дослідників у Державному Королівському архіві у Швеції щойно було віднайдено оригінальну особисту печатку з гербом "Новина" гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці", - написав Чухлібманцер.

Пилип Орлик був українським політичним, державним і військовим діячем, Генеральним писарем (1702-1709) та гетьманом Війська Запорозького у вигнанні (1710-1742). Він належав до шляхетського роду Орликів чеського походження, які користалися гербом "Новина".

Історик також оприлюднив фото печатки та додав, що воно публікується вперше у свято Василя, 14 січня 2022 року, на його сторінці.

Читайте такожВ Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика: побачити її зможуть усі охочіЯк повідомляв УНІАН, раніше в Києві 16 серпня в Софійському соборі урочисто відкрили виставку "Раритети Української козацької держави - Гетьманщини ΧVII-XVIII ст.", присвячену 30-річчу незалежності України.

На ній, зокрема, представили оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика - конституційного акту "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького". Документ називають "першою у світі Конституцією".

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