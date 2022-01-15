Дослідники Державного королівського архіву Швеції, звідки раніше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, знайшли його печатку.
Про це розповів український історик Тарас Чухлібманцер на своїй сторінці у Facebook.
"Фантастична історична знахідка - на свята у Швеції віднайдено особисту печатку гетьмана Орлика! За допомогою наших дослідників у Державному Королівському архіві у Швеції щойно було віднайдено оригінальну особисту печатку з гербом "Новина" гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці", - написав Чухлібманцер.
Пилип Орлик був українським політичним, державним і військовим діячем, Генеральним писарем (1702-1709) та гетьманом Війська Запорозького у вигнанні (1710-1742). Він належав до шляхетського роду Орликів чеського походження, які користалися гербом "Новина".
Історик також оприлюднив фото печатки та додав, що воно публікується вперше у свято Василя, 14 січня 2022 року, на його сторінці.
Читайте такожВ Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика: побачити її зможуть усі охочіЯк повідомляв УНІАН, раніше в Києві 16 серпня в Софійському соборі урочисто відкрили виставку "Раритети Української козацької держави - Гетьманщини ΧVII-XVIII ст.", присвячену 30-річчу незалежності України.
На ній, зокрема, представили оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика - конституційного акту "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького". Документ називають "першою у світі Конституцією".