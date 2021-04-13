Деснянський районний суд міста Києві виніс вирок 37–річному уродженцю Волинської області, який вбив 6-річного хлопчика.
Читайте такожПобив і непритомного викинув з вікна: у Києві нелюд ледь не вбив 6-річного похресника (фото)Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.
Чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі.
Злочин стався 25 червня 2020 року у квартирі будинку на вул. Шолом-Алейхема, що у Деснянському районі столиці.
Обвинувачений був у квартирі в компанії кількох чоловіків та матері потерпілого хлопчика та вживав алкоголь. Згодом він пішов до сусідньої кімнати, де були діти господарки - хлопчики 6-ти та 9-ти років, схопив молодшого та почав бити.
Хлопчик помер у лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім’ї працівники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА.
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