Злочин стався у червні 2020 року у квартирі будинку на вул. Шолом-Алейхема.

Деснянський районний суд міста Києві виніс вирок 37–річному уродженцю Волинської області, який вбив 6-річного хлопчика.

Читайте такожПобив і непритомного викинув з вікна: у Києві нелюд ледь не вбив 6-річного похресника (фото)Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі.

Злочин стався 25 червня 2020 року у квартирі будинку на вул. Шолом-Алейхема, що у Деснянському районі столиці.

Обвинувачений був у квартирі в компанії кількох чоловіків та матері потерпілого хлопчика та вживав алкоголь. Згодом він пішов до сусідньої кімнати, де були діти господарки - хлопчики 6-ти та 9-ти років, схопив молодшого та почав бити.

Хлопчик помер у лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім’ї працівники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова