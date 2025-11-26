Поширені відео повністю збігаються з ключовими вразливими темамами, які активно експлуатує російська пропаганда.

У період з 15 по 23 листопада в соціальних мережах фіксувалося поширення згенерованих штучним інтелектом відео, в яких нібито українські військові на тлі окопів або бліндажів озвучують тези, що збігаються з російською пропагандою.

У цих відео зокрема транслювалися твердження, що нібито немає сенсу продовжувати воювати напередодні підписання "мирного плану", та заклики йти в СЗЧ. Лише у Facebook на одній зі сторінок такі відео набрали щонайменше 3 млн переглядів та тисячі коментарів протягом тижня. Про це повідомляє УЦБС (Український центр безпеки та співпраці), який системно досліджує російську пропаганду.

Поширені відео повністю збігаються з ключовими вразливими темамами, які активно експлуатує російська пропаганда. Одне з них набрало близько 1 млн переглядів і просувало твердження про "внутрішнього ворога в Києві", що "гірший за Москву".

Відео дня

Ролик із заявами про нібито "повне оточення Покровська" та заклики "залишається тільки здаватися" отримав близько 2 млн переглядів.

Ще одне відео з тезою про нібито "здачу Куп’янська" та неможливість оборони зібрало понад 200 тис. переглядів.

Відео, яке стосувалося тези про нібито швидке підписання "мирного плану" та заклики йти в СЗЧ - ролик зібрав близько 120 тис. переглядів.

Усі ці матеріали мали однакову структуру та стилістику і, за оцінкою аналітиків, спрямовані на посилення паніки, недовіри та деморалізації.

Подібний контент був також виявлений на окремих сторінках, які поширювали користувачі у Facebook, TikTok та Телеграм. У Facebook було виявлено канал з 13 тис. підписниками, де викладено 30 фейкових відео начебто з українськими військовими.

За словами аналітиків, ціль таких відео – підрив обороноздатності, посилення проблем у війську, поляризація суспільства та посилення невдоволення військово-політичним керівництвом держави.

"Війна з росією триває не лише на фронті, а і в інформаційному просторі. Ми маємо памʼятати, що бездумно поширений фейк чи дезінформація, яка стосується обороноздатності або єдності - це опосередкована робота на ворога", - пояснила Оксана Кузан, керівниця аналітичного відділу Українського центру безпеки та співпраці.

Поради, як розпізнати ШІ в тексті, на фото та відео

В епоху штучного інтелекту часом буває важко відрізнити текст, фото або відео, які створювала не людина - аж надто вже правдоподібний вигляд все має. Проте є маркери, які вказують, що перед вами - лише подоба людської роботи. Ми поснили, як зрозуміти, що пише ШІ, і що фото та відео теж несправжні.

