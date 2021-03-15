Олексій Белько на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Дніпровським районним судом міста Києва задоволено клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру відносно чоловіка, який у вересні 2019 року погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з результатами повторної судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

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За висновками лікарів, на теперішній час стан чоловіка не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги зі звичайним наглядом.

Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно особи примусових заходів медичного характеру, яке судом задоволено.

"Мінування" мосту Метро

18 вересня 2019 року у Києві на мосту Метро через Дніпро Олексій Белько погрожував зброєю і заявляв про намір підірвати міст. Рух транспорту мостом було закрито. Силовики провели спецоперацію із залученням БТР, поліцейських катерів і дронів.

Поліція кваліфікувала загрози як підготовку до теракту.

Чоловіка затримали, вибухівки при ньому не знайшли. Під час затримання він опору не чинив, тому правоохоронці вогонь не відкривали. Затриманий виявився колишнім військовослужбовцем.

19 вересня начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що поліція зняла з Белька підозру в тероризмі. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст. 296) та неправдиве повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259) Кримінального кодексу.

Затриманий розповів поліції про проблеми в особистому житті, відсутність роботи і засобів для існування.

Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

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Автор: Денис Прядко