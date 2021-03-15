Дніпровським районним судом міста Києва задоволено клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру відносно чоловіка, який у вересні 2019 року погрожував підірвати міст Метро у Києві.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з результатами повторної судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Читайте такожЧоловіка, який погрожував "підірвати" міст Метро у Києві, відправили до психіатричного закладу
За висновками лікарів, на теперішній час стан чоловіка не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги зі звичайним наглядом.
Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно особи примусових заходів медичного характеру, яке судом задоволено.
"Мінування" мосту Метро
- 18 вересня 2019 року у Києві на мосту Метро через Дніпро Олексій Белько погрожував зброєю і заявляв про намір підірвати міст. Рух транспорту мостом було закрито. Силовики провели спецоперацію із залученням БТР, поліцейських катерів і дронів.
- Поліція кваліфікувала загрози як підготовку до теракту.
- Чоловіка затримали, вибухівки при ньому не знайшли. Під час затримання він опору не чинив, тому правоохоронці вогонь не відкривали. Затриманий виявився колишнім військовослужбовцем.
- 19 вересня начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що поліція зняла з Белька підозру в тероризмі. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст. 296) та неправдиве повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259) Кримінального кодексу.
- Затриманий розповів поліції про проблеми в особистому житті, відсутність роботи і засобів для існування.
- Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.
- За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram