В Києві представники американських оборонних компаній говорили про розвиток співпраці в цьому напрямку.

Українські та американські компанії розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні Збройних сил, на території України, що дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що представники Міністерства оборони України, Повітряних сил ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, українських та американських оборонних компаній обговорили розвиток співпраці з модернізації засобів української ППО.

В повідомленні сказано, що, зокрема, йшлося про організацію ремонтних робіт та модифікацію деяких систем української протиповітряної оборони.

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Начальник Головного управління супроводження ракетних програм Міноборони бригадний генерал Сергій Баранов висловив сподівання, що компанії України та США, які працюють у цій сфері, зможуть посилити співпрацю.

Під час зустрічі у Києві йшлося про поточний стан спільних проєктів та подальші кроки з їх реалізації.

Війна в Україні - засоби ППО

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наприкінці лютого 2025 року зазначав, що наша країна отримала ще не всі системи Patriot, про які домовлялась із США ще влітку 2024 року.

Він сказав, що йде робота над вирішенням цього питання, а також Україна займається українськими аналогами систем ППО.

Також він вказав на головну проблему систем протиповітряної оборони SAMP/T. Зеленський відзначив, що ракет для систем SAMP/T ніколи не було достатньо.

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