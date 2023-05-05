Нова марка "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" буде випущена до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначається 1 червня.

"Укрпошта" оголосила переможця конкурсу на кращий дитячий ескіз, який буде випущено у вигляді марки "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього".

Майже 500 тисяч українців у додатку "Дія" проголосували за марку, яка буде присвячена Міжнародному дню захисту дітей, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"А переможець - "Найзаповітніша мрія"! І це не дивно, бо те світле українське майбутнє має початися з нашої перемоги, з повернення рідних додому. Вітаю наших переможців!" - зазначив Смілянський.

Відео дня

Гендиректор компанії додав, що, крім роботи-переможця у поштовому випуску "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", "Укрпошта" додатково надрукує найрейтинговіші дитячі роботи фінального голосування.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року "Укрпошта" вже випустила дві марки, ескізи яких намалювали діти: "Українська Мрія" і "Переможного Нового року!".

З метою випуску наступної марки "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" було розглянуто 350 дитячих ескізів, з яких експертна команда обрала сім фінальних.

Поштові марки в Україні під час війни

Першу "воєнну" марку "Укрпошта" випустила 12 квітня 2022 року – "Русскій воєнний корабль, іді…!". Наклад марки становив один мільйон примірників, що було рекордом для художніх поштових марок за останні 15 років.

24 лютого 2023 року "Укрпошта" ввела в обіг марку "ПТН ПНХ!", приурочену річниці повномасштабної війни Росії проти України.

9 травня планується випуск марки "Гвардія наступу".