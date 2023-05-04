Сьогодні, 4 травня, стартувало передзамовлення. Зібрані донати підуть на допомогу "Гвардії наступу".

"Укрпошта" 9 травня випустить нову марку "Гвардія наступу". Автором випуску є заслужений художник України Олександр Охапкін.

"Друзі, як вчора сказав президент, Москву і Путіна ми не атакували. Але як там красиво палало і над Кремлем, і в їх соцмережах. Тому попри те, що марка з палаючим Кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей "вогник позитиву", - пише генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Сьогодні, 4 травня, відкрили передзамовлення. Зазначається, що поштовий набір "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу" коштує 105 гривень. Він складається з блоку марок, конверту і трьох карток: "Державна прикордонна служба України", "Національна поліція" та "Національна гвардія України". Крім того, у серію увійдуть марки присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, однак їх випустять пізніше.

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Донати зібрані під час оформлення передзамовлення у період з 4 по 9 травня Укрпошта направить на допомогу спецпідрозділам "Гвардії наступу".

"Ні на що не натякаємо, просто марки випускаємо або, використовуючи спортивну термінологію: замість "бессмертного полка" грає "Гвардія Наступу", - наголосив Смілянський.

Поштові марки в Україні під час війни

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому 2023 року "Укрпошта" відкрила продаж нової поштової марки "Воїни світла. Воїни добра", присвяченої надзвичайникам. Пізніше з'явилась марка з коротким посланням до Путіна "ПТН ПНХ!"

10 квітня ввели в обіг поштову марку на честь переможців "Євробачення-2022" – українського гурту Kalush Orchestra.

12 квітня вийшов спеціальний благодійний випуск – презентаційна рамка "Русскій воєнний корабль, іді …!".

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