Під будівлею парламенту зараз багато снігу.

У Києві на площу під будівлею Верховної Ради привезли сніг, таким чином зробивши її важкодоступною для учасників масових заходів.

Як пише "Страна", з цієї причини до кінця зими там не буде представлятися можливим проведення акцій протесту.

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"Здається, проблема мітингів під Радою вирішена до весни. На місці, де традиційно збираються на акції протесту - вивантажили гори снігу", - пише ЗМІ.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада зібралася на пленарне засідання. Депутати серед іншого планують ухвалити закон про посилення відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

За прогнозами синоптиків, з 18 лютого в Україні очікується деяке ослаблення морозів.

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Автор: УНІАН