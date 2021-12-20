Його помітили біля одного з торгових центрів.

У Чернігові поліцейські подарували 8-річному хлопчику смартфон. Дитина мила автомобілі, щоб заробити гроші на телефон.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

Напередодні Дня святого Миколая ювенальні поліцейські відвідали 8-річного Арсена, який мив автомобілі біля торгового центру. Він розповів, що робить це, щоб заробити на сучасний смартфон.

Правоохоронці провели з ним та його батьками роз’яснювальну бесіду, а потім пообіцяли, що він отримає до Дня святого Миколая подарунок, якщо буде добре навчатися.

Поліцейські подарували хлопцю телефон, а його брату та сестричці - іграшки та канцелярське приладдя.

Раніше повідомлялося, що у Львові успішно прооперували маленького хлопчика, який народився з дефектом серця.

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Автор: Людмила Жерновська