Таким способом рідні інколи намагаються звести рахунки з чоловіками.

Працівники ТЦК розповіли, що інколи ухилянтів "здають" їхні рідні, зокрема дружини. Таким способом вони намагаються розв'язати сімейні проблеми.

Як йдеться у сюжеті hromadske, про такі випадки розповіли співробітники Тульчинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Вінниччині.

За їхніми словами, військовозобов'язані українці часто самі доводять ситуацію до критичної, наприклад, коли вчасно не поновлюють броні. Найбільше сперечаються саме заброньовані особи. Вони таким чином самостверджуються, бувши впевненими, що їх не мобілізують.

У ТЦК кажуть, що причина погіршення ставлення до них з боку українців - нестача належної комунікації. З ненавистю та злобою населення зіткнулися насамперед учасники бойових дій, які прийшли працювати в ТЦК після поранень на фронті. Замість подяк за захист вони інколи чують у свій бік прокльони.

"Кажуть: "Чого ти повернувся, чого тебе там не вбили, що тепер тут повістки роздаєш?". Я минулого року, коли був після шпиталю у відпустці, мене люди вітали, а тепер багато хто і не вітається", – розповів Дмитро.

Працівниця Вінницького обласного ТЦК та СП Катерина Губрій розповіла, що українці звертаючись до ТЦК іноді намагаються розв'язати особисті проблеми.

"Бувало, що телефонує жінка і каже, що в неї чоловік - ухилянт, чи можемо його мобілізувати. Але ми так не працюємо. Нам і без того вже створили імідж карального органу", – пояснила вона.

Інциденти з ТЦК

Останнім часом почастішали претензії з боку цивільного населення до співробітників ТЦК - це, як правило, стосується їхніх методів поводження з чоловіками призовного віку. Дізнайтеся у матеріалі УНІАН, чи можна захищатися від ТЦК і як поводитися, якщо утискають свободу.

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