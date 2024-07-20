Наступного тижня має відбутися голосування у комітеті та у Верховній Раді.

У найближчі дні президент України подасть до Верховної Ради два закони – про продовження дії воєнного стану та про продовження загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Нагадаю, що поки воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року. Відповідно на наступному тижні десь 22-25 липня відбудеться голосування у Комітеті і потім Раді. І дуже вірогідно знову на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року", - написав він у Тelegram.

Железняк додав, що це буде вже дванадцяте голосування Ради за воєнний стан.

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Воєнний стан в Україні - подробиці

У травні 2024 року Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану на чергові 90 діб - до 11 серпня 2024 року, це було вже одинадцяте подібне голосування.

Депутати підтримали два президентських законопроєкти – "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Перед цим, 6 лютого 2024 року, рішенням Верховної Ради України було продовжено загальну мобілізацію в Україні та дію воєнного стану до 13 травня 2024 року.

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