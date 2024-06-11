За його словами, питання з бронюванням працівників не можуть вирішити.

В Одесі склалася критична ситуація з бронюванням працівників швидкої медичної допомоги, водії масово звільняються.

Про це Думській розповів співробітник підстанції №4. За його словами, на останній зустрічі з генеральним директором вони не знайшли вирішення цього питання. "Ситуація з бронюванням співробітників критична. Вона критична в плані того, що бронювання у нас немає і зробити це бронювання нам ніхто не обіцяє", - сказав чоловік.

За його словами, саме з цієї причини водії "швидкої" масово звільняються. "Машини у нас є, у нас нікому водити... Так само постане питання щодо фельдшерів і лікарів. Ми чекали якогось результату - результату немає. Нам нічого не обіцяють", - зазначив він.

Фельдшер зазначив, що підстанція №4 працює в Київському та Малиновському районах міста, бронюванню підлягають 22 співробітники. "Якщо їх зараз усіх заберуть на фронт, то підстанція просто зупиниться. Я думаю, що на інших підстанціях схожа ситуація", - додав чоловік.

Бійка біля одеського ТЦК: що відомо

Нагадаємо, сьогодні вдень у мережі з'явилися відео серйозного конфлікту між працівниками ТЦК і "швидкої". Повідомлялося, що медики приїхали допомогти колегам, яких не випускали з будівлі військкомату.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що співробітники "швидкої" відмовилися надавати документи, а також у військовослужбовців "виникла підозра", що медики хочуть допомогти одному з чоловіків уникнути військової служби.

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