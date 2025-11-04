Водночас він зауважив, що поки не можна сказати, що все запрацювало ідеально.

Нова процедура оформлення відстрочки краща, зокрема тим, що в ній все відбуватиметься автоматично. Це добре і для протидії корупції.

Про це в коментарі УНІАН сказав Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо нових правил оформлення відстрочок і для кого від цього більше користі – для військовозобов’язаних чи для самої системи, він зазначив, що плюси тут є як для людей, так і для центрів комплектування.

Парламентар пояснив, що раніше такі категорії людей, як, зокрема студенти чи ті, хто має трьох дітей, повинні були кожні три місяці отримувати купу довідок та йти до ТЦК, аби він обробляв ці довідки та вносив дані до системи "Оберіг".

Тепер же запрацювали реєстри щодо таких осіб, їх поєднали з системою "Оберіг". Тепер вона сама бачить всю інформацію, яка може змінюватися. Наприклад, якщо чиясь дитина досягнула 16-річного віку або якщо хтось вже перестав бути студентом.

"Тому відстрочка у них буде автоматично прибиратися. А якщо все в рамках чинного законодавства, – відстрочка буде автоматично продовжуватися", – пояснив Федієнко.

За його словами, це зменшило черги до ТЦК – по суті, їх не стало. Також це зменшило навантаження на військкомати.

"Я не кажу, що все запрацювало ідеально. Звісно, якісь моменти є. Але на ці питання тоді вже буде відповідати ЦНАП. Тобто громадянин військовозобов’язаний йде тоді до ЦНАПу, якщо у нього щось не відбулося автоматично. Один раз, я сподіваюся. Записує це все через паперову анкету. Ну, і далі вже ЦНАП разом з ТЦК вносить відповідні зміни в "Оберіг" або в якийсь інший реєстр", – казав депутат.

Так, за словами Федієнка, основний плюс тут у тому, що "ми прибираємо людину, яка може пропонувати хабар або брати хабар":

"Тепер все буде відбуватися вже автоматично. Тобто ми і покращуємо питання протидії корупції в цьому питанні".

Відстрочка під час мобілізації в Україні: оновлення

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що з 1 листопада Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) приймають документи від військовозобов’язаних на оформлення відстрочки від мобілізації.

До ЦНАПів з пакетом документів для продовження відстрочки потрібно звертатися у тому випадку, якщо відстрочка автоматично не поновлюється, або якщо з’явилися нові підстави для отримання відстрочки.

Адвокат Роман Кичко зауважив, що за новою процедурою в системі відстрочок усунуто будь-який особистий момент явки військовозобов’язаного до ТЦК. За новою процедурою, лише ЦНАП може приймати документи на відстрочку. Далі комісія в ТЦК ухвалює рішення, за результатами якого через ЦНАП або через електронну пошту військовозобов’язаного буде повідомлено про результат розгляду.

