З'явилося пояснення, чи потрібно військовозобов'язаному, який виїхав на більш безпечну територію, але не отримав статус ВПО, ставати на військовий облік.

Українці призовного віку зобов'язані ставати на військовий облік за новим місцем проживання, заявив юрист-волонтер Семен Яценко. Це стосується як людей з довідкою внутрішнього переселенця, так і без неї.

Як пояснив Яценко, в іншому випадку загрожує відповідальність за правопорушення. Про це він розповів у коментарі DT.UA.

"Людина має юридичний обов'язок стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від наявності довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО), інакше вона вчиняє правопорушення, за яке може настати відповідальність", — говорить юрист.

Відео дня

Він зазначив, що якщо людина не попросила державу визнати її внутрішньопереміщеною особою і не отримала довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, то вона має інший статус – туриста, наприклад.

Тобто навіть після відмови від статусу ВПО людина, яка змінила місце проживання, все одно повинна зареєструвати (задекларувати) його. В іншому випадку це може підпадати під статтю 197 Кодексу України Про адміністративні правопорушення – "проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання".

Військовий облік в Україні 2023 - що змінилося

Військовозобов'язані зможуть передавати дані військкоматам через "Дію", зокрема під час зміни місця проживання. На військовий облік почнуть брати з 16 років (раніше було з 17).

У 2023 році приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть тільки після надання військового квитка або після постановки на військовий облік.

Центри зайнятості тепер подаватимуть інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Співробітники військового комісаріату тепер зможуть проводити побудинковий обхід після дозволу від мера, сільського або селищного голови.

Вести військовий облік військовозобов'язаних українців, які після 24 лютого виїхали з України, будуть дипломатичні відомства.

Вас також можуть зацікавити новини: