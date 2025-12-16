Вона стосується і тих, хто перебуває за кордоном.

Громадянин України, досягнувши 18-річного віку, автоматично потраплятиме до Реєстру військовозобов'язаних. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо змін стосовно Реєстру призовників для людей, які перебувають за кордоном, він зауважив, що йдеться про постанову Кабінету міністрів України.

Завдяки їй, пояснив Федієнко, громадянин України, досягнувши 18 років, автоматично потраплятиме до Реєстру військовозобов'язаних.

Відео дня

"Умовно кажучи, військовозобов'язаному, який досягнув 18-річного віку, не потрібно буде далі йти до центрів комплектування, проходити військово-лікарську комісію", - сказав парламентар.

Він додав, що це стосується і тих громадян, які зараз перебувають за кордоном. Федієнко зазначив:

"Це дійсно була величезна проблема, бо поки він не стає на військовий облік, він не міг отримати інші документи, він не міг отримати навіть вищу освіту, тобто вступити до навчального закладу".

Автоматичний військовий облік

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство оборони України зазначило, що уряд вирішив запровадити автоматичний військовий облік з 18 років.

Так, чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років. Крім того, чоловіки віком 18-60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт - з автоматичною постановкою на облік.

Вас також можуть зацікавити новини: