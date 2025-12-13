Це рішення має забезпечити державу актуальними й точними даними.

Кабінет Міністрів України вирішив запровадити автоматичний військовий облік з 18 років. Українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити або обміняти паспорт із постановкою на облік. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України в Telegram.

"Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян", - зазначили у відомстві.

У зв’язку з цим у Міноборони відзначили два важливі моменти. По-перше, чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років. По-друге, чоловіки 18–60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт - з автоматичною постановкою на облік.

"Рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними", - переконанні в оборонному відомстві.

Військовий облік в Україні

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий розповів, що за порушення військового обліку українці сплатили штрафів на суму в 1 мільярд гривень. Ці кошти спрямовані на потреби Збройних сил України.

З вересня 2025 року 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік дистанційно, скориставшись функціоналом мобільного застосунку "Резерв+". При цьому проходити військово-лікарську комісію більше не обов'язково. Разом з тим старий варіант із особистим візитом до ТЦК теж залишається в силі.

