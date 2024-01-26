Більшість депутатів Червоноградської міськради відвідали ТЦК раніше, однак десятеро з них відмовлялися це зробити.

На Львівщині депутатам Червоноградської міської ради представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на засіданні вручили повістки. Відповідне відео 25 січня оприлюднила "Четверта студія".

Зокрема, головуючий перед початком сесії надав слово представнику ТЦК, який заявив, що більшість депутатів Червонограда вже були у військкоматі та пройшли військово-лікарську комісію.

Однак, за його словами, є десять депутатів, які "категорично не хочуть" відвідати ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Працівник ТЦК зачитував прізвища цих депутатів, а його колега вручав їм повістки.

Троє з них були відсутніми на засіданні. Їх попросили з’явитися до ТЦК найближчими днями.

Ідея із залученням депутатів та чиновників до військових навчань – подробиці

Нещодавно народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що чинні депутати мають підлягати мобілізації.

За його словами, можна мобілізувати приблизно сотню народних депутатів.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів.

Нардеп зазначив, що вони мають проходити їх на загальних умовах з іншими українцями, однак для депутатів навчання відбуватиметься у частковому режимі. На його думку, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

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