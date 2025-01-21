За словами народного депутата, попри усі механізми недопущення ухилення від мобілізації, все одно знаходяться ті, кому це вдається.

Народний депутат України Єгор Чернєв назвав головну причину провалу мобілізації. За його словами, вона полягає у практиці "порішати" питання через ТЦК, ВЛК та іншим чином.

Про це Чернєв заяв під час інтерв'ю LB Live. За його словами, попри усі механізми недопущення ухилення від мобілізації, все одно знаходяться ті, кому це вдається.

"Мені здається, що ось ця певна несправедливість за останні часи відбувається, що одні можуть "порішати" через ТЦК, ВЛК, МСЕКи чи якимось іншим чином, а інші ідуть (служити - УНІАН). Це основна проблема. Хоч за ними спостерігають, ведуть слідчі дії, все одно знаходяться ті, хто намагається щось "порєшать". Ось це "порєшать" - це основна проблема провалу мобілізації", - сказав Чернєв.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, чи можна отримати відстрочку, якщо у батьків інвалідність III групи. За словами юристів, якщо, до прикладу, матір має інвалідність ІІІ групи, то її син може отримати відстрочку тільки за умови оформлення постійного стороннього догляду за нею.

Водночас генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розкритикував відмову знижувати мобілізаційний вік. Він зазначив, що існують об’єктивні закони війни, обійти які не вдасться.

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