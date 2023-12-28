Зокрема, профільний комітет Верховний Ради розгляне цей законопроєкт та врахує необхідність забезпечення мобілізації у такий спосіб, аби не порушувалися базові права громадян.

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив як будуть усунуті окремі норми законопроекту про мобілізацію, що порушують базові права, закріплені у Конституції України.

Про це Лубінець сказав в ефірі інформаційного телемарафону. "Ми повинні розуміти, що знаходимось в умовах повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Конституція України дозволяє обмежувати права, коли офіційно введений режим воєнного стану. З іншого боку, у законопроекті не можуть бути прямо порушені права, які зазначені як базові у Конституції", - відзначив Лубінець.

Так, за його словами, перший аналіз законопроекту про удосконалення мобілізації і військового обліку свідчить про наявність деяких норм, що суперечать Основному закону.

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При цьому, омбудсмен сказав, що вчора ввечері відбулася робоча нарада за участі представників Міністерства оборони і були знайдені компроміси щодо того, як забезпечити втілення закону про мобілізацію, але не порушувати права людини.

"Я хотів би подякувати за позицію особисто міністру оборони, який під час спілкування зі мною сказав: що моя позиція дуже проста - права ми порушувати не можемо, але, з іншого боку, ми повинні забезпечити мобілізаційні процеси в середині держави виключно на підставі закону", - сказав Лубінець.

Омбудсмен додав, що треба було його особисто та представників Офісу уповноваженого долучити до розробки відповідного законопроекту.

"При підготовці цього законопроєкту до внесення у сесійну залу буде засідання профільного комітету, окрема експертна експертна оцінка від мене. Ми зробимо так..., щоб права були забезпечені. З іншого боку, щоб це не перешкоджало виживанню держави і поповненню мобілізаційного ресурсу", - сказав Лубінець.

Мобілізація в Україні

19 грудня президент під час своєї підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тис. людей. Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що велика кількість людей потрібна для посилення лінію зіткнення з російськими загарбниками.

Чинна редакція законопроекту про удосконалення мобілізації і військового обліку, який Кабмін вніс в парламент 25 грудня, передбачає скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Замість цього пропонується розподіляти чоловіків на придатних та непридатних до служби.

Цей законопроект також передбачає:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян України молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

В разі ухвалення законопроекту про посилення мобілізації у військовозобов’язаних громадян з’явиться новий обов’язок – зареєструвати "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста".

Що собою являтиме цей "електронний кабінет", у законопроекті не прописано, але зазначено, що цим питанням має зайнятися Кабмін, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект.

Ідея запровадити в Україні "електронні повістки" походила не від військових, але командування ЗСУ влаштує цей механізм, якщо він забезпечить стабільне поповнення війська солдатами, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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