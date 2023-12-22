Військові стверджують, що зафіксовані на відео події не мають стосунку до мобілізації, а є розбірками між чоловіком та дружиною.

В Одесі отримав продовження скандал із "представниками військкомату", які приїхали за призовником на автомобілі швидкої допомоги. Тепер військові стверджують, що ТЦК не має стосунку до скандального інциденту, який начебто є епізодом розбірок між чоловіком і його власною дружиною із залученням їхніх знайомих військовослужбовців.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, вони провели перевірку і з’ясували подробиці події, яка напередодні сталася на території житлового комплексу "Радужний". Стверджується, що в даному випадку про примусове вручення повістки не йдеться.

"За результатами перевірки та в рамках службового розслідування встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах 21 грудня. На поширеному відео було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами", - йдеться у повідомленні.

Розбір обставин показав, що одна громадянка перебуває у шлюборозлучному процесі зі своїм чоловіком, з яким не може дійти згоди у розділі майна. Тому, щоб "розв'язувати питання", вона звернулася по допомогу до свого знайомого - військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України.

В Силах оборони півдня стверджують, що "несвідома громадянка" хотіла "налякати мобілізацією" свого чоловіка, і знайомий військовослужбовець піддався її вмовлянням. Під час виконання завдань із доправлення до медичних закладів Одеси поранених та хворих бригади він вмовив товаришів по службі взяти участь у "залякуванні", що й було здійснено з використанням службового спецтранспорту та в порушення встановленого порядку несення служби.

"Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступінь вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення. Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням", - наголошують у Силах оборони.

Скандал із примусовою посадкою чоловіка у "швидку" в Одесі

Нагадаємо, вчора у соцмережах з’явилася інформація про те, що в Одесі за потенційним призовником представники військкомату приїхали на "швидкій". На розповсюдженому відео було зафіксовано конфлікт, який стався між людьми у камуфляжі та цивільними на території житлового комплексу "Радужний". Зрештою військові силоміць всадили якогось чоловіка в машину та почали рух. Водночас невідома молода жінка голосно кричала, намагалася цьому перешкодити, зокрема, лізла у салон, хапалася руками за двері машини та висла на них. Таким чином вона не давала змоги водію набрати швидкість.

Згодом місцеві Телеграм-канали повідомили, що чоловіка нібито "здала" військкомату його колишня дружина, з якою у нього розпочато шлюборозлучний процес. Вона прийшла з'ясовувати стосунки та ділити майно, а чоловік не відчинив двері. Тоді жінка нібито викликала поліцію та зателефонувала у військкомат. А "рятівниця" - нова співмешканка чоловіка.

Також стало відомо, що на "швидкій", на якій приїхали військові, є наклейка організація UUF, яка купує, зокрема, реанімобілі та безплатно відправляє до госпіталів, розташованих вздовж лінії фронту.

У Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що почали перевірку.

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