По факту розпочато перевірку військовою службою правопорядку.

В Одесі за потенційним призовником представники військкомату приїхали на "швидкій". Сьогодні у мережі попало відео, на якому зафіксовано конфлікт, який стався між ймовірно представниками військкомату та цивільними. Інцидент стався на території житлового комплексу "Радужний".

Зокрема, згідно з відео, військові приїхали на "швидкій", у якому силоміць всадили якогось чоловіка та автівка починає рух. Водночас невідома молода жінка голосно кричить, намагається цьому перешкодити, зокрема, лізе у салон. Також хапається руками за двері машини та висне на них, й таким чином не дає змогу водію набрати швидкість.

Згодом місцеві Телеграм-канали заявили, що чоловіка нібито "здала" військкомату його колишня дружина, з якою у нього розпочато шлюборозлучний процес. Вона прийшла з'ясовувати стосунки та ділити майно, а чоловік не відчинив двері. Тоді жінка викликала поліцію та зателефонувала у військкомат. "Рятівниця" - нова співмешканка потенційного призовника, до якої той пішов від дружини.

Також повідомляється, що на "швидкій", на якій приїхали військові, - наклейка організація UUF, яка купує реанімобілі, споряджає їх медичними виробами одноразового використання: перев'язувальними матеріалами тощо та відправляє до госпіталів, розташованих у містах вздовж лінії фронту.

У Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували подію. ·

"За фактом порушення військовими порядку, використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка. Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, винні - притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Україні - деталі

Мобілізація в Україні сьогодні триває, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають права силою хапати людей на вулиці, але можуть роздавати повістки в спортзалі, оскільки це громадське місце.

Якщо порушуються права громадян, наприклад, застосовується сила - потрібно звертатися на гарячу лінію Міноборони чи в поліцію, розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

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