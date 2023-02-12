Роман Горбач зазначив, що українцям необхідно носити з собою документи, щоб уникнути інцидентів.

Повістку, яку видали військовозобов'язаному в Україні, можуть анулювати. Це стосується лише тих, хто має підстави для відстрочки або бронь.

"Військовозобов'язаний, який має бронь від призову по мобілізації, всі засвідчують документи повинен носити з собою. І при їх пред'явленні вручення повістки не буде", - пояснив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

За його словами, якщо ж повістку все ж вручили, то військовозобов'язаному необхідно з повним пакетом документів прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб анулювати повістку.

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Хто з українців підлягає бронюванню:

співробітники органів держвлади, інших держорганів, органів місцевого самоврядування, якщо вони потрібні для забезпечення роботи зазначених органів;

співробітники підприємств, установ та організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань;

співробітники підприємств, установ і організацій, що здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб українських військових;

співробітники підприємств, установ і організацій, які критично важливі для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності.

Мобілізація в Україні - що відомо

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим українська влада ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

При цьому за ігнорування повістки та неявку до військкомату в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Крім того, у ЗСУ розповіли, що мобілізувати можуть навіть тих, кого визнали обмежено придатними до служби.

27 січня Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних.

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