Полковник Роман Горбач зазначив, що службу можна проходити не в бойових частинах.

Військовозобов'язаних українців, яких визнали обмежено придатними до служби, можуть мобілізувати. Їх служба буде проходити не в бойових, а в частинах забезпечення.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач для Military Media Centre розповів, що обмежено придатні українці можуть служити в установах і навчальних закладах Міноборони, в територіальних центрах комплектування і соцпідтримки, а також в інших небойових підрозділах

Варто відзначити, що в окремих випадках обмежено придатні військовозобов'язані можуть виконувати завдання на передовій, якщо дозволяє здоров'я. Військово-лікарська комісія вказує в своєму висновку, які види служби і роботи протипоказані.

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Мобілізація в Україні - що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні оголосили мобілізацію, під яку потрапили військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

При цьому керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що мобілізують людей, здатних працювати з озброєнням, яке передали західні союзники.

27 січня 2023 року Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних.

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