Веніславський зазначив, що якщо немає підстав для відстрочки від військової служби, то не оновлення даних не є гарантією того, що людина не буде призвана.

При порушеннях з боку представників ТЦК СП чи поліцейських, громадянам потрібно оскаржувати їхні неправомірні дії.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський, повідомляє Українська правда. "Якщо є порушення з боку представників ТЦК СП, службовців національної поліції, які долучені до цих дій, то треба оскаржувати неправомірні дії органів держвлади і посадових осіб", - пояснив він.

Веніславський зазначив, що якщо у громадян немає підстав для відстрочки від військової служби, то факт оновлення або не оновлення даних не є гарантією того, що людина не буде призвана.

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Мобілізація в Україні

29 травня речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що через "Резерв+" свої дані оновили вже 1 млн 200 тис. осіб.

А сьогодні президент Володимир Зеленський відзначив, що в Україні мобілізація посилилася після схвалення і вступу у дію нового закону про мобілізацію. За його словами, вже на сьогодні більше мільйона людей зареєструвалося у ддатку "Резерв+". "Це не значить, що ці люди будуть мобілізовані. Ще раз підкреслюю. Мобілізація як йшла, так і йде. Правда, скажу вам, відкрито, після цього закон, вона збільшилась", - наголосив Зеленський.

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