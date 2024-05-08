Мобілізованого, який допомагав російським окупантам гатити по Миколаївщині, зокрема, фосфорними снарядами, засудили до 15 років тюрми.
Як повідомляє Служба безпеки України, засуджений – місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується у регіоні.
"Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами їхній поплічник отримував грошову "винагороду", яка надходила на його криптогаманець", - розповіли у спецслужбі.
Зазначається, що зловмисник коригував удари агресора по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе типу Shahed. Він передавав інформацію у вигляді координат об’єктів та місцевості зі своїми "рекомендаціями" для нових або повторних ударів.
Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації у Миколаєві у травні 2023 року. Тоді у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Затримання військового за спробу отруєння командування ЗСУ
Правоохоронці затримали військового, який намагався отруїти командування ЗСУ у Запорізькій області. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.
СБУ завчасно викрила зв'язок зрадника з російською спецслужбою. Це дозволило провести комплекс заходів для убезпечення українських захисників, а також затримати зрадника на етапі його підготовки до здійснення диверсії.
За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.