США створюють не тих роботів і програють Китаю: ексексперт NASA розкрив помилку

США ризикують програти Китаю технологічні перегони, вважає колишній топ-експерт.

США ризикують програти Китаю гонку за створення людиноподібних роботів через неправильну стратегію розвитку галузі.

Таку думку висловив Роберт Амброуз – колишній керівник відділу програмного забезпечення, робототехніки та моделювання в NASA, пише Fortune. За його словами, американські компанії створюють вражаючих роботів для показухи, але вони абсолютно не підходять для реальної роботи на виробництві. При цьому недавня презентація гуманоїдних роботів у Китаї показала стратегічне відставання США.

Експерт підкреслив, що американська індустрія зосередилася на видовищності та окремих успіхах, замість того щоб створювати універсальні та адаптивні системи.

Як приклад він навів роботів компанії Boston Dynamics, здатних виконувати складні рухи та переносити важкі предмети. Однак, на думку фахівця, такі досягнення не означають готовність до масового впровадження.

Він послався на дослідження Стенфордського університету, згідно з яким роботи, які показали майже 90% ефективності в симуляціях, здатні виконувати лише 12% реальних завдань.

Окремо Амброуз розкритикував проект компанії Figure AI. Її робот O2 майже рік працював на заводі BMW, перемістивши понад 90 тис. деталей. Але машина виконувала лише одну операцію – перенесення металевих компонентів до зварювального стенду.

За словами колишнього співробітника NASA, така вузька спеціалізація робить гуманоїдних роботів занадто дорогими і малоефективними для більшості заводів.

Він підкреслив, що в NASA давно дійшли висновку, що найбільш успішними виявляються машини, здатні швидко адаптуватися до різних завдань і умов. Саме гнучкість, а не ефектні трюки, має стати головним критерієм розвитку робототехніки.

Експерт також заявив, що США поки що не готові до масового впровадження гуманоїдних роботів.

Загалом же, на думку фахівця, гуманоїди не замінять людей повністю, а виконуватимуть так звану "проміжну роботу" – завдання, які занадто складні для звичайної автоматизації, але занадто одноманітні для людини.

Йдеться, зокрема, про переміщення матеріалів на заводах, поповнення складів, обслуговування обладнання та роботу в небезпечних зонах.

